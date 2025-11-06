Informacje o cenie Dracarys Token (DRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -0.59% Zmiana ceny (7D) -17.40% Zmiana ceny (7D) -17.40%

Aktualna cena Dracarys Token (DRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRA zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -0.59% w ciągu 24 godzin i o -17.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dracarys Token (DRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Podaż w obiegu 577.00B 577.00B 577.00B Całkowita podaż 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dracarys Token wynosi $ 25.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRA w obiegu wynosi 577.00B, przy całkowitej podaży 577000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.23K.