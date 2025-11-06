Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dracarys Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DRA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Dracarys Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Dracarys Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dracarys Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dracarys Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DRA na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DRA na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DRA w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DRA w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dracarys Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dracarys Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Dracarys Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na dziś Przewidywana cena dla DRA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Dracarys Token (DRA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DRA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Dracarys Token (DRA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DRA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Dracarys Token (DRA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DRA wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Dracarys Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Podaż w obiegu 577.00B 577.00B 577.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DRA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DRA ma podaż w obiegu wynoszącą 577.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 25.23K. Zobacz na żywo cenę DRA

Historyczna cena Dracarys Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dracarys Token, cena Dracarys Token wynosi 0USD. Podaż w obiegu Dracarys Token (DRA) wynosi 577.00B DRA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $25,232 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.59% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -17.66% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 Dni -27.82% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dracarys Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.59% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dracarys Token osiągnął maksimum na poziomie $0.000000 i minimum na poziomie $0.000000 . Zanotowano zmianę ceny o -17.66% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DRA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dracarys Token o -27.82% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DRA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Dracarys Token (DRA)? Moduł predykcji ceny Dracarys Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DRA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dracarys Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DRA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dracarys Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DRA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DRA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dracarys Token.

Dlaczego prognoaza ceny DRA jest ważna?

Prognozy cen DRA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DRA? Według Twoich prognoz DRA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DRA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Dracarys Token (DRA), przewidywana cena DRA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DRA w 2026 roku? Cena 1 Dracarys Token (DRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DRA w 2027 roku? Dracarys Token (DRA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DRA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DRA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dracarys Token (DRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DRA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dracarys Token (DRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DRA w 2030 roku? Cena 1 Dracarys Token (DRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DRA na 2040 rok? Dracarys Token (DRA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DRA do 2040 roku.