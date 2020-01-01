Poznaj tokenomikę DIMO (DIMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DIMO (DIMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DIMO (DIMO) / Tokenomika / Tokenomika DIMO (DIMO) Odkryj kluczowe informacje o DIMO (DIMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DIMO (DIMO) DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. Oficjalna strona internetowa: https://dimo.zone Kup DIMO teraz! Tokenomika i analiza cenowa DIMO (DIMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DIMO (DIMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 398.49M $ 398.49M $ 398.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M Historyczne maksimum: $ 0.785628 $ 0.785628 $ 0.785628 Historyczne minimum: $ 0.02171116 $ 0.02171116 $ 0.02171116 Aktualna cena: $ 0.057869 $ 0.057869 $ 0.057869 Dowiedz się więcej o cenie DIMO (DIMO) Tokenomika DIMO (DIMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DIMO (DIMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIMO tokenomikę, poznaj cenę tokena DIMOna żywo! Prognoza ceny DIMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIMO? Nasza strona z prognozami cen DIMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIMO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.