GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Deri Protocol to 0.00326389 USD. Śledź aktualizacje cen DERI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DERI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Deri Protocol to 0.00326389 USD. Śledź aktualizacje cen DERI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DERI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DERI

Informacje o cenie DERI

Czym jest DERI

Oficjalna strona internetowa DERI

Tokenomika DERI

Prognoza cen DERI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Deri Protocol

Cena Deri Protocol (DERI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DERI do USD:

$0.00326387
$0.00326387$0.00326387
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Deri Protocol (DERI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Deri Protocol (DERI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00313677
$ 0.00313677$ 0.00313677
Minimum 24h
$ 0.00333059
$ 0.00333059$ 0.00333059
Maksimum 24h

$ 0.00313677
$ 0.00313677$ 0.00313677

$ 0.00333059
$ 0.00333059$ 0.00333059

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

-1.23%

+2.21%

-16.69%

-16.69%

Aktualna cena Deri Protocol (DERI) wynosi $0.00326389. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DERI wahał się między $ 0.00313677 a $ 0.00333059, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DERI w historii to $ 3.77, a najniższy to $ 0.00200107.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DERI zmieniły się o -1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +2.21% w ciągu 24 godzin i o -16.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deri Protocol (DERI)

$ 428.20K
$ 428.20K$ 428.20K

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

131.19M
131.19M 131.19M

490,441,296.592577
490,441,296.592577 490,441,296.592577

Obecna kapitalizacja rynkowa Deri Protocol wynosi $ 428.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DERI w obiegu wynosi 131.19M, przy całkowitej podaży 490441296.592577. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.60M.

Historia ceny Deri Protocol (DERI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Deri Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Deri Protocol do USD wyniosła $ -0.0015403687.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Deri Protocol do USD wyniosła $ -0.0015137089.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Deri Protocol do USD wyniosła $ -0.0009309022419298435.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.21%
30 Dni$ -0.0015403687-47.19%
60 dni$ -0.0015137089-46.37%
90 dni$ -0.0009309022419298435-22.19%

Co to jest Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Deri Protocol (DERI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Deri Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Deri Protocol (DERI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Deri Protocol (DERI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Deri Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Deri Protocol!

DERI na lokalne waluty

Tokenomika Deri Protocol (DERI)

Zrozumienie tokenomiki Deri Protocol (DERI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DERIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Deri Protocol (DERI)

Jaka jest dziś wartość Deri Protocol (DERI)?
Aktualna cena DERI w USD wynosi 0.00326389USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DERI do USD?
Aktualna cena DERI w USD wynosi $ 0.00326389. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Deri Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla DERI wynosi $ 428.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DERI w obiegu?
W obiegu DERI znajduje się 131.19M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DERI?
DERI osiąga ATH w wysokości 3.77 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DERI?
DERI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00200107 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DERI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DERI wynosi -- USD.
Czy w tym roku DERI pójdzie wyżej?
DERI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DERI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Deri Protocol (DERI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,843.44
$103,843.44$103,843.44

+0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.70
$3,447.70$3,447.70

+1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.67
$162.67$162.67

+1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,843.44
$103,843.44$103,843.44

+0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.70
$3,447.70$3,447.70

+1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.67
$162.67$162.67

+1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3758
$2.3758$2.3758

+4.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1383
$1.1383$1.1383

+4.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00436
$0.00436$0.00436

-41.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010688
$0.000010688$0.000010688

+466.10%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2138
$0.2138$0.2138

+327.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4779
$1.4779$1.4779

+82.18%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%