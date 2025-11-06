Informacje o cenie Deri Protocol (DERI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00313677 Maksimum 24h $ 0.00333059 Historyczne maksimum $ 3.77 Najniższa cena $ 0.00200107 Zmiana ceny (1H) -1.23% Zmiana ceny (1D) +2.21% Zmiana ceny (7D) -16.69%

Aktualna cena Deri Protocol (DERI) wynosi $0.00326389. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DERI wahał się między $ 0.00313677 a $ 0.00333059, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DERI w historii to $ 3.77, a najniższy to $ 0.00200107.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DERI zmieniły się o -1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +2.21% w ciągu 24 godzin i o -16.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deri Protocol (DERI)

Kapitalizacja rynkowa $ 428.20K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.60M Podaż w obiegu 131.19M Całkowita podaż 490,441,296.592577

Obecna kapitalizacja rynkowa Deri Protocol wynosi $ 428.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DERI w obiegu wynosi 131.19M, przy całkowitej podaży 490441296.592577. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.60M.