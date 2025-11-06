Prognoza ceny Deri Protocol (DERI) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Deri Protocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

2026 $ 0.003393 5.00%

2027 $ 0.003562 10.25%

2028 $ 0.003740 15.76%

2029 $ 0.003927 21.55%

2030 $ 0.004124 27.63%

2031 $ 0.004330 34.01%

2032 $ 0.004547 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004774 47.75%

2034 $ 0.005013 55.13%

2035 $ 0.005263 62.89%

2036 $ 0.005527 71.03%

2037 $ 0.005803 79.59%

2038 $ 0.006093 88.56%

2039 $ 0.006398 97.99%

2040 $ 0.006718 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Deri Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003231 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003231 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003234 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003244 0.41% Prognoza ceny Deri Protocol (DERI) na dziś Przewidywana cena dla DERI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003231 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Deri Protocol (DERI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DERI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003231 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Deri Protocol (DERI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DERI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003234 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Deri Protocol (DERI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DERI wynosi $0.003244 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Deri Protocol Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 423.96K$ 423.96K $ 423.96K Podaż w obiegu 131.19M 131.19M 131.19M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DERI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DERI ma podaż w obiegu wynoszącą 131.19M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 423.96K. Zobacz na żywo cenę DERI

Historyczna cena Deri Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Deri Protocol, cena Deri Protocol wynosi 0.003231USD. Podaż w obiegu Deri Protocol (DERI) wynosi 131.19M DERI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $423,961 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.82% $ 0 $ 0.003330 $ 0.003161

7 D -16.97% $ -0.000548 $ 0.006256 $ 0.003099

30 Dni -48.20% $ -0.001557 $ 0.006256 $ 0.003099 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Deri Protocol zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.82% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Deri Protocol osiągnął maksimum na poziomie $0.006256 i minimum na poziomie $0.003099 . Zanotowano zmianę ceny o -16.97% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DERI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Deri Protocol o -48.20% , co odpowiada około $-0.001557 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DERI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Deri Protocol (DERI)? Moduł predykcji ceny Deri Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DERI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Deri Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DERI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Deri Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DERI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DERI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Deri Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny DERI jest ważna?

Prognozy cen DERI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

