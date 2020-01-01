Poznaj tokenomikę darksun (BINARY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BINARY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę darksun (BINARY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BINARY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / darksun (BINARY) / Tokenomika / Tokenomika darksun (BINARY) Odkryj kluczowe informacje o darksun (BINARY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o darksun (BINARY) $BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation. $BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation. Oficjalna strona internetowa: https://www.darksun.is/ Kup BINARY teraz! Tokenomika i analiza cenowa darksun (BINARY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla darksun (BINARY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.43K $ 34.43K $ 34.43K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.43K $ 34.43K $ 34.43K Historyczne maksimum: $ 0.01274691 $ 0.01274691 $ 0.01274691 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie darksun (BINARY) Tokenomika darksun (BINARY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki darksun (BINARY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BINARY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BINARY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBINARY tokenomikę, poznaj cenę tokena BINARYna żywo! Prognoza ceny BINARY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BINARY? Nasza strona z prognozami cen BINARY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BINARY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.