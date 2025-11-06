Informacje o cenie Daku V2 (DAKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.108281 $ 0.108281 $ 0.108281 Minimum 24h $ 0.122615 $ 0.122615 $ 0.122615 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.108281$ 0.108281 $ 0.108281 Maksimum 24h $ 0.122615$ 0.122615 $ 0.122615 Historyczne maksimum $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Najniższa cena $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +10.12% Zmiana ceny (7D) -3.53% Zmiana ceny (7D) -3.53%

Aktualna cena Daku V2 (DAKU) wynosi $0.121213. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAKU wahał się między $ 0.108281 a $ 0.122615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAKU w historii to $ 0.152985, a najniższy to $ 0.02737318.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAKU zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +10.12% w ciągu 24 godzin i o -3.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Daku V2 (DAKU)

Kapitalizacja rynkowa $ 72.73M$ 72.73M $ 72.73M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 72.73M$ 72.73M $ 72.73M Podaż w obiegu 600.00M 600.00M 600.00M Całkowita podaż 599,999,750.615455 599,999,750.615455 599,999,750.615455

Obecna kapitalizacja rynkowa Daku V2 wynosi $ 72.73M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAKU w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 599999750.615455. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.73M.