Aktualna cena Daku V2 to 0.121213 USD. Śledź aktualizacje cen DAKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DAKU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DAKU

Informacje o cenie DAKU

Czym jest DAKU

Oficjalna strona internetowa DAKU

Tokenomika DAKU

Prognoza cen DAKU

Logo Daku V2

Cena Daku V2 (DAKU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DAKU do USD:

$0.121195
+10.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Daku V2 (DAKU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:17:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Daku V2 (DAKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.108281
Minimum 24h
$ 0.122615
Maksimum 24h

$ 0.108281
$ 0.122615
$ 0.152985
$ 0.02737318
+0.51%

+10.12%

-3.53%

-3.53%

Aktualna cena Daku V2 (DAKU) wynosi $0.121213. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAKU wahał się między $ 0.108281 a $ 0.122615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAKU w historii to $ 0.152985, a najniższy to $ 0.02737318.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAKU zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +10.12% w ciągu 24 godzin i o -3.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Daku V2 (DAKU)

$ 72.73M
--
$ 72.73M
600.00M
599,999,750.615455
Obecna kapitalizacja rynkowa Daku V2 wynosi $ 72.73M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAKU w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 599999750.615455. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.73M.

Historia ceny Daku V2 (DAKU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Daku V2 do USD wyniosła $ +0.0111434.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Daku V2 do USD wyniosła $ -0.0240414349.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Daku V2 do USD wyniosła $ +0.0187443540.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Daku V2 do USD wyniosła $ +0.06806311118503829.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0111434+10.12%
30 Dni$ -0.0240414349-19.83%
60 dni$ +0.0187443540+15.46%
90 dni$ +0.06806311118503829+128.06%

Co to jest Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Daku V2 (DAKU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Daku V2 (w USD)

Jaka będzie wartość Daku V2 (DAKU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Daku V2 (DAKU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Daku V2.

Sprawdź teraz prognozę ceny Daku V2!

DAKU na lokalne waluty

Tokenomika Daku V2 (DAKU)

Zrozumienie tokenomiki Daku V2 (DAKU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DAKUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Daku V2 (DAKU)

Jaka jest dziś wartość Daku V2 (DAKU)?
Aktualna cena DAKU w USD wynosi 0.121213USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DAKU do USD?
Aktualna cena DAKU w USD wynosi $ 0.121213. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Daku V2?
Kapitalizacja rynkowa dla DAKU wynosi $ 72.73M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DAKU w obiegu?
W obiegu DAKU znajduje się 600.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DAKU?
DAKU osiąga ATH w wysokości 0.152985 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DAKU?
DAKU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02737318 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DAKU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DAKU wynosi -- USD.
Czy w tym roku DAKU pójdzie wyżej?
DAKU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DAKU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Daku V2 (DAKU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

