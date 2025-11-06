Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) (USD)

Sprawdź prognozy cen Daku V2 na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DAKU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Daku V2 % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Daku V2 na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Daku V2 może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.11904. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Daku V2 może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.124992. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DAKU na 2027 rok wyniesie $ 0.131241 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DAKU na 2028 rok wyniesie $ 0.137803 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DAKU w 2029 roku wyniesie $ 0.144693 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DAKU w 2030 roku wyniesie $ 0.151928 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Daku V2 może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.247475. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Daku V2 może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.403111. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.11904 0.00%

Krótkoterminowa prognoza ceny Daku V2 na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.11904 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.119529 0.41% Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na dziś Przewidywana cena dla DAKU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.11904 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Daku V2 (DAKU) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DAKU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.119056 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Daku V2 (DAKU) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DAKU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.119154 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Daku V2 (DAKU) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DAKU wynosi $0.119529 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Daku V2 Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 71.06M$ 71.06M $ 71.06M Podaż w obiegu 600.00M 600.00M 600.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DAKU to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DAKU ma podaż w obiegu wynoszącą 600.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 71.06M. Zobacz na żywo cenę DAKU

Historyczna cena Daku V2 Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Daku V2, cena Daku V2 wynosi 0.11904USD. Podaż w obiegu Daku V2 (DAKU) wynosi 600.00M DAKU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $71,060,382 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 8.49% $ 0.009314 $ 0.122615 $ 0.109725

7 D -3.77% $ -0.004494 $ 0.148716 $ 0.105078

30 Dni -20.05% $ -0.023868 $ 0.148716 $ 0.105078 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Daku V2 zanotował zmianę ceny o $0.009314 , co stanowi 8.49% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Daku V2 osiągnął maksimum na poziomie $0.148716 i minimum na poziomie $0.105078 . Zanotowano zmianę ceny o -3.77% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DAKU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Daku V2 o -20.05% , co odpowiada około $-0.023868 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DAKU.

Jak działa moduł przewidywania ceny Daku V2 (DAKU)? Moduł predykcji ceny Daku V2 to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DAKU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Daku V2 na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DAKU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Daku V2. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DAKU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DAKU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Daku V2.

Dlaczego prognoaza ceny DAKU jest ważna?

Prognozy cen DAKU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DAKU? Według Twoich prognoz DAKU osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DAKU na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Daku V2 (DAKU), przewidywana cena DAKU osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DAKU w 2026 roku? Cena 1 Daku V2 (DAKU) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DAKU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DAKU w 2027 roku? Daku V2 (DAKU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DAKU do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DAKU w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Daku V2 (DAKU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DAKU w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Daku V2 (DAKU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DAKU w 2030 roku? Cena 1 Daku V2 (DAKU) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DAKU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DAKU na 2040 rok? Daku V2 (DAKU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DAKU do 2040 roku. Zarejestruj się teraz