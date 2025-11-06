GiełdaDEX+
Aktualna cena CryptoLoots to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CLOOTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLOOTS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLOOTS

Informacje o cenie CLOOTS

Czym jest CLOOTS

Oficjalna strona internetowa CLOOTS

Tokenomika CLOOTS

Prognoza cen CLOOTS

Logo CryptoLoots

Cena CryptoLoots (CLOOTS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CLOOTS do USD:

$0.00010036
$0.00010036$0.00010036
-16.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:31 (UTC+8)

Informacje o cenie CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211204
$ 0.00211204$ 0.00211204

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-16.76%

-25.67%

-25.67%

Aktualna cena CryptoLoots (CLOOTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLOOTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLOOTS w historii to $ 0.00211204, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLOOTS zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -16.76% w ciągu 24 godzin i o -25.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoLoots (CLOOTS)

$ 99.54K
$ 99.54K$ 99.54K

--
----

$ 99.54K
$ 99.54K$ 99.54K

985.21M
985.21M 985.21M

985,206,138.46286
985,206,138.46286 985,206,138.46286

Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoLoots wynosi $ 99.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLOOTS w obiegu wynosi 985.21M, przy całkowitej podaży 985206138.46286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.54K.

Historia ceny CryptoLoots (CLOOTS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CryptoLoots do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CryptoLoots do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CryptoLoots do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CryptoLoots do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-16.76%
30 Dni$ 0+59.31%
60 dni$ 0-15.42%
90 dni$ 0--

Co to jest CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CryptoLoots (CLOOTS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CryptoLoots (w USD)

Jaka będzie wartość CryptoLoots (CLOOTS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CryptoLoots (CLOOTS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CryptoLoots.

Sprawdź teraz prognozę ceny CryptoLoots!

CLOOTS na lokalne waluty

Tokenomika CryptoLoots (CLOOTS)

Zrozumienie tokenomiki CryptoLoots (CLOOTS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLOOTSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CryptoLoots (CLOOTS)

Jaka jest dziś wartość CryptoLoots (CLOOTS)?
Aktualna cena CLOOTS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLOOTS do USD?
Aktualna cena CLOOTS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CryptoLoots?
Kapitalizacja rynkowa dla CLOOTS wynosi $ 99.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLOOTS w obiegu?
W obiegu CLOOTS znajduje się 985.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLOOTS?
CLOOTS osiąga ATH w wysokości 0.00211204 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLOOTS?
CLOOTS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLOOTS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLOOTS wynosi -- USD.
Czy w tym roku CLOOTS pójdzie wyżej?
CLOOTS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLOOTS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CryptoLoots (CLOOTS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

