Informacje o cenie CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) -16.76% Zmiana ceny (7D) -25.67% Zmiana ceny (7D) -25.67%

Aktualna cena CryptoLoots (CLOOTS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLOOTS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLOOTS w historii to $ 0.00211204, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLOOTS zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -16.76% w ciągu 24 godzin i o -25.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoLoots (CLOOTS)

Kapitalizacja rynkowa $ 99.54K$ 99.54K $ 99.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 99.54K$ 99.54K $ 99.54K Podaż w obiegu 985.21M 985.21M 985.21M Całkowita podaż 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoLoots wynosi $ 99.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLOOTS w obiegu wynosi 985.21M, przy całkowitej podaży 985206138.46286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.54K.