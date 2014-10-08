Poznaj tokenomikę Crown (CRW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crown (CRW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Crown (CRW) Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible. Oficjalna strona internetowa: https://crownplatform.com/ Kup CRW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crown (CRW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crown (CRW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Całkowita podaż: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Podaż w obiegu: $ 34.08M $ 34.08M $ 34.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.09K $ 22.09K $ 22.09K Historyczne maksimum: $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00052583 $ 0.00052583 $ 0.00052583 Dowiedz się więcej o cenie Crown (CRW) Tokenomika Crown (CRW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crown (CRW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRW tokenomikę, poznaj cenę tokena CRWna żywo! Prognoza ceny CRW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRW? Nasza strona z prognozami cen CRW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRW już teraz! 