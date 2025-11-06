GiełdaDEX+
Aktualna cena Cosmo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen COSMO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COSMO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COSMO

Informacje o cenie COSMO

Czym jest COSMO

Oficjalna strona internetowa COSMO

Tokenomika COSMO

Prognoza cen COSMO

Cena Cosmo (COSMO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 COSMO do USD:

--
----
+1.90%1D
mexc
USD
Cosmo (COSMO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Cosmo (COSMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+1.71%

-27.46%

-27.46%

Aktualna cena Cosmo (COSMO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COSMO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COSMO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COSMO zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +1.71% w ciągu 24 godzin i o -27.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cosmo (COSMO)

$ 33.15K
$ 33.15K$ 33.15K

--
----

$ 33.15K
$ 33.15K$ 33.15K

905.20M
905.20M 905.20M

905,204,147.8626863
905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Obecna kapitalizacja rynkowa Cosmo wynosi $ 33.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COSMO w obiegu wynosi 905.20M, przy całkowitej podaży 905204147.8626863. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.15K.

Historia ceny Cosmo (COSMO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Cosmo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Cosmo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Cosmo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Cosmo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.71%
30 Dni$ 0-60.40%
60 dni$ 0-64.77%
90 dni$ 0--

Co to jest Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Cosmo (COSMO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Cosmo (w USD)

Jaka będzie wartość Cosmo (COSMO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cosmo (COSMO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cosmo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cosmo!

COSMO na lokalne waluty

Tokenomika Cosmo (COSMO)

Zrozumienie tokenomiki Cosmo (COSMO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COSMOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Cosmo (COSMO)

Jaka jest dziś wartość Cosmo (COSMO)?
Aktualna cena COSMO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COSMO do USD?
Aktualna cena COSMO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cosmo?
Kapitalizacja rynkowa dla COSMO wynosi $ 33.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COSMO w obiegu?
W obiegu COSMO znajduje się 905.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COSMO?
COSMO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COSMO?
COSMO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COSMO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COSMO wynosi -- USD.
Czy w tym roku COSMO pójdzie wyżej?
COSMO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COSMO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

