Giełda MEXC / Cena krypto / Codec Flow (CODEC) / Tokenomika / Tokenomika Codec Flow (CODEC) Odkryj kluczowe informacje o Codec Flow (CODEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Codec Flow (CODEC) CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Oficjalna strona internetowa: https://codecflow.ai/ Biała księga: https://docs.codecflow.ai/ Kup CODEC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Codec Flow (CODEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Codec Flow (CODEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 752.44M $ 752.44M $ 752.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.23M $ 23.23M $ 23.23M Historyczne maksimum: $ 0.04559507 $ 0.04559507 $ 0.04559507 Historyczne minimum: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Aktualna cena: $ 0.02317181 $ 0.02317181 $ 0.02317181 Dowiedz się więcej o cenie Codec Flow (CODEC) Tokenomika Codec Flow (CODEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Codec Flow (CODEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CODEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CODEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCODEC tokenomikę, poznaj cenę tokena CODECna żywo! Prognoza ceny CODEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CODEC? Nasza strona z prognozami cen CODEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CODEC już teraz! 