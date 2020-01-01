Poznaj tokenomikę Charm AI (CHARM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHARM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Charm AI (CHARM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHARM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Charm AI (CHARM) / Tokenomika / Tokenomika Charm AI (CHARM) Odkryj kluczowe informacje o Charm AI (CHARM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Charm AI (CHARM) Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Oficjalna strona internetowa: https://chrmai.com/ Biała księga: https://chrmai.gitbook.io/charmai Kup CHARM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Charm AI (CHARM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Charm AI (CHARM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.71K Całkowita podaż: $ 997.58M Podaż w obiegu: $ 997.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.71K Historyczne maksimum: $ 0.00141397 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Charm AI (CHARM) Tokenomika Charm AI (CHARM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Charm AI (CHARM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHARM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHARM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHARM tokenomikę, poznaj cenę tokena CHARMna żywo! Prognoza ceny CHARM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHARM? Nasza strona z prognozami cen CHARM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHARM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.