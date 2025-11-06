GiełdaDEX+
Aktualna cena Centric Swap to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CNS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CNS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CNS

Informacje o cenie CNS

Czym jest CNS

Oficjalna strona internetowa CNS

Tokenomika CNS

Prognoza cen CNS

Cena Centric Swap (CNS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CNS do USD:

--
----
+3.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Centric Swap (CNS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:59:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Centric Swap (CNS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01873632
$ 0.01873632$ 0.01873632

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

+6.71%

-11.23%

-11.23%

Aktualna cena Centric Swap (CNS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNS w historii to $ 0.01873632, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNS zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +6.71% w ciągu 24 godzin i o -11.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Centric Swap (CNS)

$ 34.63K
$ 34.63K$ 34.63K

--
----

$ 34.63K
$ 34.63K$ 34.63K

369.59B
369.59B 369.59B

369,592,121,791.1336
369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Obecna kapitalizacja rynkowa Centric Swap wynosi $ 34.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNS w obiegu wynosi 369.59B, przy całkowitej podaży 369592121791.1336. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.63K.

Historia ceny Centric Swap (CNS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Centric Swap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Centric Swap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Centric Swap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Centric Swap do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.71%
30 Dni$ 0-27.40%
60 dni$ 0-53.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Centric Swap (CNS)

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Centric Swap (CNS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Centric Swap (w USD)

Jaka będzie wartość Centric Swap (CNS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Centric Swap (CNS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Centric Swap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Centric Swap!

CNS na lokalne waluty

Tokenomika Centric Swap (CNS)

Zrozumienie tokenomiki Centric Swap (CNS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CNSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Centric Swap (CNS)

Jaka jest dziś wartość Centric Swap (CNS)?
Aktualna cena CNS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CNS do USD?
Aktualna cena CNS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Centric Swap?
Kapitalizacja rynkowa dla CNS wynosi $ 34.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CNS w obiegu?
W obiegu CNS znajduje się 369.59B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CNS?
CNS osiąga ATH w wysokości 0.01873632 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CNS?
CNS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CNS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CNS wynosi -- USD.
Czy w tym roku CNS pójdzie wyżej?
CNS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CNS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:59:56 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Centric Swap (CNS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

