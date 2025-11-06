Informacje o cenie Centric Swap (CNS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.10% Zmiana ceny (1D) +6.71% Zmiana ceny (7D) -11.23% Zmiana ceny (7D) -11.23%

Aktualna cena Centric Swap (CNS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNS w historii to $ 0.01873632, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNS zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +6.71% w ciągu 24 godzin i o -11.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Centric Swap (CNS)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K Podaż w obiegu 369.59B 369.59B 369.59B Całkowita podaż 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Obecna kapitalizacja rynkowa Centric Swap wynosi $ 34.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNS w obiegu wynosi 369.59B, przy całkowitej podaży 369592121791.1336. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.63K.