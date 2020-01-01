Tokenomika CaveWorld (CAVE)
Informacje o CaveWorld (CAVE)
The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years.
Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club.
Tokenomika i analiza cenowa CaveWorld (CAVE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CaveWorld (CAVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CaveWorld (CAVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CaveWorld (CAVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CAVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAVE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCAVE tokenomikę, poznaj cenę tokena CAVEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.