Informacje o cenie Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.991723 Maksimum 24h $ 1.007 Historyczne maksimum $ 1.23 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) -0.48% Zmiana ceny (7D) -0.33%

Aktualna cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) wynosi $0.996244. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUCK wahał się między $ 0.991723 a $ 1.007, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUCK w historii to $ 1.23, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUCK zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -0.48% w ciągu 24 godzin i o -0.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 33.97M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.97M Podaż w obiegu 34.04M Całkowita podaż 34,042,748.74184451

Obecna kapitalizacja rynkowa Bucket Protocol BUCK Stablecoin wynosi $ 33.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUCK w obiegu wynosi 34.04M, przy całkowitej podaży 34042748.74184451. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.97M.