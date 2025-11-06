GiełdaDEX+
Aktualna cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin to 0.996244 USD. Śledź aktualizacje cen BUCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUCK łatwo w MEXC już teraz.

Cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BUCK do USD:

$0.99674
$0.99674$0.99674
-0.90%1D
mexc
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:09:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.991723
$ 0.991723$ 0.991723
Minimum 24h
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
Maksimum 24h

$ 0.991723
$ 0.991723$ 0.991723

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-0.48%

-0.33%

-0.33%

Aktualna cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) wynosi $0.996244. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUCK wahał się między $ 0.991723 a $ 1.007, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUCK w historii to $ 1.23, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUCK zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -0.48% w ciągu 24 godzin i o -0.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 33.97M
$ 33.97M$ 33.97M

--
----

$ 33.97M
$ 33.97M$ 33.97M

34.04M
34.04M 34.04M

34,042,748.74184451
34,042,748.74184451 34,042,748.74184451

Obecna kapitalizacja rynkowa Bucket Protocol BUCK Stablecoin wynosi $ 33.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUCK w obiegu wynosi 34.04M, przy całkowitej podaży 34042748.74184451. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.97M.

Historia ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin do USD wyniosła $ -0.0048694882066199.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin do USD wyniosła $ -0.0025492887.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin do USD wyniosła $ -0.0029271641.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin do USD wyniosła $ -0.0044697292922033.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0048694882066199-0.48%
30 Dni$ -0.0025492887-0.25%
60 dni$ -0.0029271641-0.29%
90 dni$ -0.0044697292922033-0.44%

Co to jest Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Prognoza ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin (w USD)

Jaka będzie wartość Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin!

Tokenomika Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Zrozumienie tokenomiki Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUCKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Jaka jest dziś wartość Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)?
Aktualna cena BUCK w USD wynosi 0.996244USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUCK do USD?
Aktualna cena BUCK w USD wynosi $ 0.996244. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla BUCK wynosi $ 33.97M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUCK w obiegu?
W obiegu BUCK znajduje się 34.04M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUCK?
BUCK osiąga ATH w wysokości 1.23 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUCK?
BUCK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUCK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUCK wynosi -- USD.
Czy w tym roku BUCK pójdzie wyżej?
BUCK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUCK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:09:52 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

