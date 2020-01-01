Poznaj tokenomikę BTC Proxy (BTCPX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCPX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BTC Proxy (BTCPX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCPX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BTC Proxy (BTCPX) An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token Oficjalna strona internetowa: https://btcpx.io/ Tokenomika i analiza cenowa BTC Proxy (BTCPX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BTC Proxy (BTCPX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.86M Całkowita podaż: $ 261.57 Podaż w obiegu: $ 261.57 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.86M Historyczne maksimum: $ 111,530 Historyczne minimum: $ 2,237.63 Aktualna cena: $ 10,930.08 Tokenomika BTC Proxy (BTCPX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BTC Proxy (BTCPX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCPX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCPX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.