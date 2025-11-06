Informacje o cenie Broadcom xStock (AVGOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 348.74 $ 348.74 $ 348.74 Minimum 24h $ 364.14 $ 364.14 $ 364.14 Maksimum 24h Minimum 24h $ 348.74$ 348.74 $ 348.74 Maksimum 24h $ 364.14$ 364.14 $ 364.14 Historyczne maksimum $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Najniższa cena $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Zmiana ceny (1H) +0.47% Zmiana ceny (1D) +1.95% Zmiana ceny (7D) -7.66% Zmiana ceny (7D) -7.66%

Aktualna cena Broadcom xStock (AVGOX) wynosi $359.03. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVGOX wahał się między $ 348.74 a $ 364.14, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVGOX w historii to $ 389.47, a najniższy to $ 282.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVGOX zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +1.95% w ciągu 24 godzin i o -7.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Broadcom xStock (AVGOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 988.57K$ 988.57K $ 988.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Podaż w obiegu 2.75K 2.75K 2.75K Całkowita podaż 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

Obecna kapitalizacja rynkowa Broadcom xStock wynosi $ 988.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVGOX w obiegu wynosi 2.75K, przy całkowitej podaży 23725.8226846698. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.52M.