Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Broadcom xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Broadcom xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Broadcom xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 359.92. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Broadcom xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 377.9160. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVGOX na 2027 rok wyniesie $ 396.8118 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVGOX na 2028 rok wyniesie $ 416.6523 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVGOX w 2029 roku wyniesie $ 437.4850 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVGOX w 2030 roku wyniesie $ 459.3592 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Broadcom xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 748.2478. Prognoza ceny Broadcom xStock (AVGOX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Broadcom xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,218.8168. Rok Cena Wzrost 2025 $ 359.92 0.00%

Bieżące statystyki cen Broadcom xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 991.97K$ 991.97K $ 991.97K Podaż w obiegu 2.75K 2.75K 2.75K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AVGOX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AVGOX ma podaż w obiegu wynoszącą 2.75K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 991.97K. Zobacz na żywo cenę AVGOX

Historyczna cena Broadcom xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Broadcom xStock, cena Broadcom xStock wynosi 359.92USD. Podaż w obiegu Broadcom xStock (AVGOX) wynosi 2.75K AVGOX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $991,972 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.54% $ 8.92 $ 372.56 $ 351

7 D -7.22% $ -25.9988 $ 384.0293 $ 337.5421

30 Dni 7.06% $ 25.4089 $ 384.0293 $ 337.5421 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Broadcom xStock zanotował zmianę ceny o $8.92 , co stanowi 2.54% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Broadcom xStock osiągnął maksimum na poziomie $384.0293 i minimum na poziomie $337.5421 . Zanotowano zmianę ceny o -7.22% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AVGOX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Broadcom xStock o 7.06% , co odpowiada około $25.4089 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AVGOX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Broadcom xStock (AVGOX)? Moduł predykcji ceny Broadcom xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVGOX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Broadcom xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVGOX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Broadcom xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVGOX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVGOX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Broadcom xStock.

Dlaczego prognoaza ceny AVGOX jest ważna?

Prognozy cen AVGOX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AVGOX? Według Twoich prognoz AVGOX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AVGOX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Broadcom xStock (AVGOX), przewidywana cena AVGOX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AVGOX w 2026 roku? Cena 1 Broadcom xStock (AVGOX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AVGOX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AVGOX w 2027 roku? Broadcom xStock (AVGOX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVGOX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVGOX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Broadcom xStock (AVGOX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVGOX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Broadcom xStock (AVGOX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AVGOX w 2030 roku? Cena 1 Broadcom xStock (AVGOX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AVGOX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AVGOX na 2040 rok? Broadcom xStock (AVGOX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVGOX do 2040 roku.