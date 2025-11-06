Informacje o cenie Brewski (BREWSKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -24.51% Zmiana ceny (7D) -24.51%

Aktualna cena Brewski (BREWSKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BREWSKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BREWSKI w historii to $ 0.00277218, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BREWSKI zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -24.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brewski (BREWSKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Podaż w obiegu 998.85M 998.85M 998.85M Całkowita podaż 998,851,496.025014 998,851,496.025014 998,851,496.025014

Obecna kapitalizacja rynkowa Brewski wynosi $ 14.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BREWSKI w obiegu wynosi 998.85M, przy całkowitej podaży 998851496.025014. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.58K.