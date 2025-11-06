GiełdaDEX+
Aktualna cena Brettwu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRETTWU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRETTWU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Brettwu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRETTWU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRETTWU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRETTWU

Informacje o cenie BRETTWU

Czym jest BRETTWU

Oficjalna strona internetowa BRETTWU

Tokenomika BRETTWU

Prognoza cen BRETTWU

Logo Brettwu

Cena Brettwu (BRETTWU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRETTWU do USD:

--
----
+11.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Brettwu (BRETTWU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Brettwu (BRETTWU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+11.63%

-7.00%

-7.00%

Aktualna cena Brettwu (BRETTWU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRETTWU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRETTWU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRETTWU zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +11.63% w ciągu 24 godzin i o -7.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brettwu (BRETTWU)

$ 188.38K
$ 188.38K$ 188.38K

--
----

$ 188.38K
$ 188.38K$ 188.38K

413.57T
413.57T 413.57T

413,570,833,756,849.44
413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Obecna kapitalizacja rynkowa Brettwu wynosi $ 188.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRETTWU w obiegu wynosi 413.57T, przy całkowitej podaży 413570833756849.44. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 188.38K.

Historia ceny Brettwu (BRETTWU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Brettwu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Brettwu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Brettwu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Brettwu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.63%
30 Dni$ 0-45.86%
60 dni$ 0-51.62%
90 dni$ 0--

Co to jest Brettwu (BRETTWU)

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Brettwu (BRETTWU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Brettwu (w USD)

Jaka będzie wartość Brettwu (BRETTWU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Brettwu (BRETTWU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Brettwu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Brettwu!

BRETTWU na lokalne waluty

Tokenomika Brettwu (BRETTWU)

Zrozumienie tokenomiki Brettwu (BRETTWU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRETTWUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Brettwu (BRETTWU)

Jaka jest dziś wartość Brettwu (BRETTWU)?
Aktualna cena BRETTWU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRETTWU do USD?
Aktualna cena BRETTWU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Brettwu?
Kapitalizacja rynkowa dla BRETTWU wynosi $ 188.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRETTWU w obiegu?
W obiegu BRETTWU znajduje się 413.57T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRETTWU?
BRETTWU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRETTWU?
BRETTWU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRETTWU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRETTWU wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRETTWU pójdzie wyżej?
BRETTWU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRETTWU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Brettwu (BRETTWU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

