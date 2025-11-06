Informacje o cenie Brettwu (BRETTWU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) +11.63% Zmiana ceny (7D) -7.00% Zmiana ceny (7D) -7.00%

Aktualna cena Brettwu (BRETTWU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRETTWU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRETTWU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRETTWU zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +11.63% w ciągu 24 godzin i o -7.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brettwu (BRETTWU)

Kapitalizacja rynkowa $ 188.38K$ 188.38K $ 188.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 188.38K$ 188.38K $ 188.38K Podaż w obiegu 413.57T 413.57T 413.57T Całkowita podaż 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Obecna kapitalizacja rynkowa Brettwu wynosi $ 188.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRETTWU w obiegu wynosi 413.57T, przy całkowitej podaży 413570833756849.44. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 188.38K.