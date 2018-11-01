Poznaj tokenomikę BOTXCOIN (BOTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOTXCOIN (BOTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOTXCOIN (BOTX) / Tokenomika / Tokenomika BOTXCOIN (BOTX) Odkryj kluczowe informacje o BOTXCOIN (BOTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOTXCOIN (BOTX) botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Oficjalna strona internetowa: http://botxcoin.com Biała księga: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf Kup BOTX teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOTXCOIN (BOTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOTXCOIN (BOTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.20M $ 19.20M $ 19.20M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.57M $ 54.57M $ 54.57M Historyczne maksimum: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0109149 $ 0.0109149 $ 0.0109149 Dowiedz się więcej o cenie BOTXCOIN (BOTX) Tokenomika BOTXCOIN (BOTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOTXCOIN (BOTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOTX tokenomikę, poznaj cenę tokena BOTXna żywo! Prognoza ceny BOTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOTX? Nasza strona z prognozami cen BOTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOTX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.