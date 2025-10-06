Informacje o cenie boris (BORIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.77% Zmiana ceny (1D) -4.91% Zmiana ceny (7D) +20.31% Zmiana ceny (7D) +20.31%

Aktualna cena boris (BORIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BORIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BORIS w historii to $ 0.00108161, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BORIS zmieniły się o -1.77% w ciągu ostatniej godziny, o -4.91% w ciągu 24 godzin i o +20.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o boris (BORIS)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Obecna kapitalizacja rynkowa boris wynosi $ 32.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BORIS w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999895217.655314. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.07K.