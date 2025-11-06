Informacje o cenie BlockMind (BMIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000428 $ 0.00000428 $ 0.00000428 Minimum 24h $ 0.00000453 $ 0.00000453 $ 0.00000453 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000428$ 0.00000428 $ 0.00000428 Maksimum 24h $ 0.00000453$ 0.00000453 $ 0.00000453 Historyczne maksimum $ 0.00000744$ 0.00000744 $ 0.00000744 Najniższa cena $ 0.00000402$ 0.00000402 $ 0.00000402 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +0.88% Zmiana ceny (7D) -12.62% Zmiana ceny (7D) -12.62%

Aktualna cena BlockMind (BMIND) wynosi $0.00000438. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BMIND wahał się między $ 0.00000428 a $ 0.00000453, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BMIND w historii to $ 0.00000744, a najniższy to $ 0.00000402.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BMIND zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.88% w ciągu 24 godzin i o -12.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockMind (BMIND)

Kapitalizacja rynkowa $ 438.12K$ 438.12K $ 438.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 438.12K$ 438.12K $ 438.12K Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockMind wynosi $ 438.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BMIND w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 438.12K.