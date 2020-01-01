Poznaj tokenomikę BlockCDN (BCDN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCDN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BlockCDN (BCDN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCDN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlockCDN (BCDN) / Tokenomika / Tokenomika BlockCDN (BCDN) Odkryj kluczowe informacje o BlockCDN (BCDN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlockCDN (BCDN) BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Oficjalna strona internetowa: http://www.blockcdn.org/ Biała księga: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp Kup BCDN teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlockCDN (BCDN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlockCDN (BCDN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.49K $ 70.49K $ 70.49K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 203.47K $ 203.47K $ 203.47K Historyczne maksimum: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00020347 $ 0.00020347 $ 0.00020347 Dowiedz się więcej o cenie BlockCDN (BCDN) Tokenomika BlockCDN (BCDN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlockCDN (BCDN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCDN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCDN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCDN tokenomikę, poznaj cenę tokena BCDNna żywo! Prognoza ceny BCDN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCDN? Nasza strona z prognozami cen BCDN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCDN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.