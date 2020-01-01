Poznaj tokenomikę BlackRack (RACKS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RACKS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BlackRack (RACKS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RACKS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlackRack (RACKS) / Tokenomika / Tokenomika BlackRack (RACKS) Odkryj kluczowe informacje o BlackRack (RACKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlackRack (RACKS) BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions. Oficjalna strona internetowa: https://blackrack.ai Kup RACKS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlackRack (RACKS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackRack (RACKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.41K $ 115.41K $ 115.41K Całkowita podaż: $ 980.02M $ 980.02M $ 980.02M Podaż w obiegu: $ 980.02M $ 980.02M $ 980.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.41K $ 115.41K $ 115.41K Historyczne maksimum: $ 0.01589318 $ 0.01589318 $ 0.01589318 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011791 $ 0.00011791 $ 0.00011791 Dowiedz się więcej o cenie BlackRack (RACKS) Tokenomika BlackRack (RACKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlackRack (RACKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RACKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RACKS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRACKS tokenomikę, poznaj cenę tokena RACKSna żywo! Prognoza ceny RACKS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RACKS? Nasza strona z prognozami cen RACKS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RACKS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.