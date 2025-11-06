Informacje o cenie Beaver Coin (BEAVER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.23% Zmiana ceny (1D) +9.05% Zmiana ceny (7D) -63.46% Zmiana ceny (7D) -63.46%

Aktualna cena Beaver Coin (BEAVER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAVER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAVER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAVER zmieniły się o -0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +9.05% w ciągu 24 godzin i o -63.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beaver Coin (BEAVER)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Podaż w obiegu 694.48M 694.48M 694.48M Całkowita podaż 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Obecna kapitalizacja rynkowa Beaver Coin wynosi $ 8.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAVER w obiegu wynosi 694.48M, przy całkowitej podaży 709650731.2191441. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.08K.