Aktualna cena Based Zlurpee to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZLURPEE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZLURPEE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Based Zlurpee to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZLURPEE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZLURPEE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZLURPEE

Informacje o cenie ZLURPEE

Czym jest ZLURPEE

Oficjalna strona internetowa ZLURPEE

Tokenomika ZLURPEE

Prognoza cen ZLURPEE

Cena Based Zlurpee (ZLURPEE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZLURPEE do USD:

--
----
+5.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Based Zlurpee (ZLURPEE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

+5.56%

-46.85%

-46.85%

Aktualna cena Based Zlurpee (ZLURPEE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZLURPEE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZLURPEE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZLURPEE zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +5.56% w ciągu 24 godzin i o -46.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Based Zlurpee (ZLURPEE)

$ 32.73K
$ 32.73K$ 32.73K

--
----

$ 32.73K
$ 32.73K$ 32.73K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Based Zlurpee wynosi $ 32.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZLURPEE w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.73K.

Historia ceny Based Zlurpee (ZLURPEE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Based Zlurpee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Based Zlurpee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Based Zlurpee do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Based Zlurpee do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.56%
30 Dni$ 0-64.07%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Based Zlurpee (ZLURPEE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Based Zlurpee (w USD)

Jaka będzie wartość Based Zlurpee (ZLURPEE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Based Zlurpee (ZLURPEE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Based Zlurpee.

Sprawdź teraz prognozę ceny Based Zlurpee!

ZLURPEE na lokalne waluty

Tokenomika Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zrozumienie tokenomiki Based Zlurpee (ZLURPEE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZLURPEEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Based Zlurpee (ZLURPEE)

Jaka jest dziś wartość Based Zlurpee (ZLURPEE)?
Aktualna cena ZLURPEE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZLURPEE do USD?
Aktualna cena ZLURPEE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Based Zlurpee?
Kapitalizacja rynkowa dla ZLURPEE wynosi $ 32.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZLURPEE w obiegu?
W obiegu ZLURPEE znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZLURPEE?
ZLURPEE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZLURPEE?
ZLURPEE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZLURPEE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZLURPEE wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZLURPEE pójdzie wyżej?
ZLURPEE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZLURPEE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:13 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

