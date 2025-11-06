GiełdaDEX+
Aktualna cena BAGLESS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BAGLESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAGLESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAGLESS

Informacje o cenie BAGLESS

Czym jest BAGLESS

Biała księga BAGLESS

Oficjalna strona internetowa BAGLESS

Tokenomika BAGLESS

Prognoza cen BAGLESS

Cena BAGLESS (BAGLESS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BAGLESS do USD:

--
----
-2.30%1D
USD
BAGLESS (BAGLESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:38 (UTC+8)

Informacje o cenie BAGLESS (BAGLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-2.39%

-27.76%

-27.76%

Aktualna cena BAGLESS (BAGLESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAGLESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAGLESS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAGLESS zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -2.39% w ciągu 24 godzin i o -27.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BAGLESS (BAGLESS)

$ 10.46K
$ 10.46K$ 10.46K

--
----

$ 10.46K
$ 10.46K$ 10.46K

999.17M
999.17M 999.17M

999,172,391.725663
999,172,391.725663 999,172,391.725663

Obecna kapitalizacja rynkowa BAGLESS wynosi $ 10.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAGLESS w obiegu wynosi 999.17M, przy całkowitej podaży 999172391.725663. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.46K.

Historia ceny BAGLESS (BAGLESS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BAGLESS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BAGLESS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BAGLESS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BAGLESS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.39%
30 Dni$ 0-50.02%
60 dni$ 0-35.65%
90 dni$ 0--

Co to jest BAGLESS (BAGLESS)

Bonk has Useless, Moonshot has Worthless, Jupiter has Priceless,now pump has Valueless, Bags has the momentum but hasnt had the chance to have a runner yet.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BAGLESS (BAGLESS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BAGLESS (w USD)

Jaka będzie wartość BAGLESS (BAGLESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BAGLESS (BAGLESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BAGLESS.

Sprawdź teraz prognozę ceny BAGLESS!

BAGLESS na lokalne waluty

Tokenomika BAGLESS (BAGLESS)

Zrozumienie tokenomiki BAGLESS (BAGLESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAGLESSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BAGLESS (BAGLESS)

Jaka jest dziś wartość BAGLESS (BAGLESS)?
Aktualna cena BAGLESS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAGLESS do USD?
Aktualna cena BAGLESS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BAGLESS?
Kapitalizacja rynkowa dla BAGLESS wynosi $ 10.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAGLESS w obiegu?
W obiegu BAGLESS znajduje się 999.17M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAGLESS?
BAGLESS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAGLESS?
BAGLESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAGLESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAGLESS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAGLESS pójdzie wyżej?
BAGLESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAGLESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BAGLESS (BAGLESS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

