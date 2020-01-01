Tokenomika Aster Staked USDF (ASUSDF)

Informacje o Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.asterdex.com/en/earn
Biała księga:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Tokenomika i analiza cenowa Aster Staked USDF (ASUSDF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aster Staked USDF (ASUSDF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 24.20M
Całkowita podaż:
$ 23.35M
Podaż w obiegu:
$ 23.35M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 24.20M
Historyczne maksimum:
$ 1.044
Historyczne minimum:
$ 0.990153
Aktualna cena:
$ 1.037
Tokenomika Aster Staked USDF (ASUSDF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Aster Staked USDF (ASUSDF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ASUSDF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASUSDF.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszASUSDF tokenomikę, poznaj cenę tokena ASUSDFna żywo!

Prognoza ceny ASUSDF

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASUSDF? Nasza strona z prognozami cen ASUSDF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

