Giełda MEXC / Cena krypto / Andyman (ANDYMAN) / Tokenomika / Tokenomika Andyman (ANDYMAN) Odkryj kluczowe informacje o Andyman (ANDYMAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Andyman (ANDYMAN) $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Oficjalna strona internetowa: https://andymancto.com Kup ANDYMAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Andyman (ANDYMAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Andyman (ANDYMAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 452.19K Całkowita podaż: $ 963.47M Podaż w obiegu: $ 963.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 452.19K Historyczne maksimum: $ 0.00372507 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00046944 Dowiedz się więcej o cenie Andyman (ANDYMAN) Tokenomika Andyman (ANDYMAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Andyman (ANDYMAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDYMAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDYMAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDYMAN tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDYMANna żywo! Prognoza ceny ANDYMAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDYMAN? Nasza strona z prognozami cen ANDYMAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDYMAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.