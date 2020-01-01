Tokenomika ALF TOKEN (ALF)
Informacje o ALF TOKEN (ALF)
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact.
At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes.
Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
Tokenomika i analiza cenowa ALF TOKEN (ALF)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ALF TOKEN (ALF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ALF TOKEN (ALF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ALF TOKEN (ALF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ALF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALF.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszALF tokenomikę, poznaj cenę tokena ALFna żywo!
Prognoza ceny ALF
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALF? Nasza strona z prognozami cen ALF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
