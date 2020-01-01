Tokenomika Akio (AKIO)

Tokenomika Akio (AKIO)

Informacje o Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Oficjalna strona internetowa:
https://akio.one
Biała księga:
https://akio.one/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa Akio (AKIO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Akio (AKIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.87M
Całkowita podaż:
$ 999.87M
Podaż w obiegu:
$ 985.80M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.90M
Historyczne maksimum:
$ 0.02464502
Historyczne minimum:
$ 0.00180282
Aktualna cena:
$ 0.00184504
Tokenomika Akio (AKIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Akio (AKIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AKIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AKIO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAKIO tokenomikę, poznaj cenę tokena AKIOna żywo!

Prognoza ceny AKIO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AKIO? Nasza strona z prognozami cen AKIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

