Giełda MEXC / Cena krypto / Akio (AKIO) / Tokenomika / Tokenomika Akio (AKIO) Odkryj kluczowe informacje o Akio (AKIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Akio (AKIO) Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Oficjalna strona internetowa: https://akio.one Biała księga: https://akio.one/whitepaper Kup AKIO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Akio (AKIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Akio (AKIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.87M Całkowita podaż: $ 999.87M Podaż w obiegu: $ 985.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90M Historyczne maksimum: $ 0.02464502 Historyczne minimum: $ 0.00180282 Aktualna cena: $ 0.00184504 Dowiedz się więcej o cenie Akio (AKIO) Tokenomika Akio (AKIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Akio (AKIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AKIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AKIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.