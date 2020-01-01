Poznaj tokenomikę AIWarper Token (WARPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WARPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AIWarper Token (WARPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WARPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika AIWarper Token (WARPER) Odkryj kluczowe informacje o AIWarper Token (WARPER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Tokenomika i analiza cenowa AIWarper Token (WARPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIWarper Token (WARPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.92K $ 22.92K $ 22.92K Całkowita podaż: $ 889.67M $ 889.67M $ 889.67M Podaż w obiegu: $ 889.67M $ 889.67M $ 889.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.92K $ 22.92K $ 22.92K Historyczne maksimum: $ 0.00465661 $ 0.00465661 $ 0.00465661 Historyczne minimum: $ 0.00002081 $ 0.00002081 $ 0.00002081 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AIWarper Token (WARPER) Tokenomika AIWarper Token (WARPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIWarper Token (WARPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WARPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WARPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWARPER tokenomikę, poznaj cenę tokena WARPERna żywo! Prognoza ceny WARPER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WARPER? Nasza strona z prognozami cen WARPER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WARPER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.