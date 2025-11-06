Informacje o cenie AIMX (AIMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.21% Zmiana ceny (1D) +2.66% Zmiana ceny (7D) -1.34% Zmiana ceny (7D) -1.34%

Aktualna cena AIMX (AIMX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIMX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIMX w historii to $ 0.02766477, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIMX zmieniły się o +0.21% w ciągu ostatniej godziny, o +2.66% w ciągu 24 godzin i o -1.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AIMX (AIMX)

Kapitalizacja rynkowa $ 156.01K$ 156.01K $ 156.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 232.43K$ 232.43K $ 232.43K Podaż w obiegu 394.67M 394.67M 394.67M Całkowita podaż 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AIMX wynosi $ 156.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIMX w obiegu wynosi 394.67M, przy całkowitej podaży 588000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 232.43K.