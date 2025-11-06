Prognoza ceny AIMX (AIMX) (USD)

Sprawdź prognozy cen AIMX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AIMX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AIMX
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny AIMX
Prognoza ceny AIMX na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy AIMX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000398.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy AIMX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000418.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIMX na 2027 rok wyniesie $ 0.000438 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIMX na 2028 rok wyniesie $ 0.000460 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIMX w 2029 roku wyniesie $ 0.000483 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIMX w 2030 roku wyniesie $ 0.000508 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena AIMX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000827.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena AIMX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001348.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000398
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000418
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000438
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000460
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000483
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000508
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000533
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000560
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000588
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000617
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000648
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000680
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000715
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000750
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000788
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000827
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny AIMX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000398
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000398
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000398
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000399
    0.41%
Prognoza ceny AIMX (AIMX) na dziś

Przewidywana cena dla AIMX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000398. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny AIMX (AIMX) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AIMX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000398. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa AIMX (AIMX) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AIMX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000398. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa AIMX (AIMX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AIMX wynosi $0.000399. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AIMX

Najnowsza cena AIMX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto AIMX ma podaż w obiegu wynoszącą 394.67M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 157.08K.

Historyczna cena AIMX

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AIMX, cena AIMX wynosi 0.000398USD. Podaż w obiegu AIMX (AIMX) wynosi 394.67M AIMX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $157,078.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    2.51%
    $ 0
    $ 0.000406
    $ 0.000387
  • 7 D
    -0.55%
    $ -0.000002
    $ 0.000449
    $ 0.000321
  • 30 Dni
    -10.49%
    $ -0.000041
    $ 0.000449
    $ 0.000321
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin AIMX zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 2.51% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs AIMX osiągnął maksimum na poziomie $0.000449 i minimum na poziomie $0.000321. Zanotowano zmianę ceny o -0.55%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AIMX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AIMX o -10.49%, co odpowiada około $-0.000041 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AIMX.

Jak działa moduł przewidywania ceny AIMX (AIMX)?

Moduł predykcji ceny AIMX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AIMX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AIMX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AIMX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AIMX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AIMX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AIMX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AIMX.

Dlaczego prognoaza ceny AIMX jest ważna?

Prognozy cen AIMX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AIMX?
Według Twoich prognoz AIMX osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AIMX na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny AIMX (AIMX), przewidywana cena AIMX osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AIMX w 2026 roku?
Cena 1 AIMX (AIMX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AIMX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AIMX w 2027 roku?
AIMX (AIMX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AIMX do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AIMX w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AIMX (AIMX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AIMX w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AIMX (AIMX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AIMX w 2030 roku?
Cena 1 AIMX (AIMX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AIMX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AIMX na 2040 rok?
AIMX (AIMX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AIMX do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.