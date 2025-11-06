Informacje o cenie AGiXT (AGIXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00060649 $ 0.00060649 $ 0.00060649 Minimum 24h $ 0.00066226 $ 0.00066226 $ 0.00066226 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00060649$ 0.00060649 $ 0.00060649 Maksimum 24h $ 0.00066226$ 0.00066226 $ 0.00066226 Historyczne maksimum $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Najniższa cena $ 0.00039722$ 0.00039722 $ 0.00039722 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +7.94% Zmiana ceny (7D) -51.82% Zmiana ceny (7D) -51.82%

Aktualna cena AGiXT (AGIXT) wynosi $0.0006611. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AGIXT wahał się między $ 0.00060649 a $ 0.00066226, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AGIXT w historii to $ 0.104418, a najniższy to $ 0.00039722.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AGIXT zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +7.94% w ciągu 24 godzin i o -51.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AGiXT (AGIXT)

Kapitalizacja rynkowa $ 661.09K$ 661.09K $ 661.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 661.09K$ 661.09K $ 661.09K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Obecna kapitalizacja rynkowa AGiXT wynosi $ 661.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AGIXT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999837.38. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 661.09K.