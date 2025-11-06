Informacje o cenie Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01998756 Najniższa cena $ 0.0031784 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -12.50%

Aktualna cena Agentic Studio (AGENTIC) wynosi $0.00345544. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AGENTIC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AGENTIC w historii to $ 0.01998756, a najniższy to $ 0.0031784.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AGENTIC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agentic Studio (AGENTIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.28K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.28K Podaż w obiegu 5.00M Całkowita podaż 5,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Agentic Studio wynosi $ 17.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AGENTIC w obiegu wynosi 5.00M, przy całkowitej podaży 5000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.28K.