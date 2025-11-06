Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Agentic Studio na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AGENTIC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Agentic Studio % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Agentic Studio na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Agentic Studio może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003455. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Agentic Studio może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003628. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AGENTIC na 2027 rok wyniesie $ 0.003809 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AGENTIC na 2028 rok wyniesie $ 0.004000 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AGENTIC w 2029 roku wyniesie $ 0.004200 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AGENTIC w 2030 roku wyniesie $ 0.004410 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Agentic Studio może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007183. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Agentic Studio może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011701. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003455 0.00%

2026 $ 0.003628 5.00%

2027 $ 0.003809 10.25%

2028 $ 0.004000 15.76%

2029 $ 0.004200 21.55%

2030 $ 0.004410 27.63%

2031 $ 0.004630 34.01%

2032 $ 0.004862 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.005105 47.75%

2034 $ 0.005360 55.13%

2035 $ 0.005628 62.89%

2036 $ 0.005909 71.03%

2037 $ 0.006205 79.59%

2038 $ 0.006515 88.56%

2039 $ 0.006841 97.99%

2040 $ 0.007183 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Agentic Studio na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003455 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003455 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003458 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003469 0.41% Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na dziś Przewidywana cena dla AGENTIC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003455 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Agentic Studio (AGENTIC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AGENTIC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003455 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Agentic Studio (AGENTIC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AGENTIC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003458 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Agentic Studio (AGENTIC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AGENTIC wynosi $0.003469 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Agentic Studio Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Podaż w obiegu 5.00M 5.00M 5.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AGENTIC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AGENTIC ma podaż w obiegu wynoszącą 5.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 17.28K. Zobacz na żywo cenę AGENTIC

Historyczna cena Agentic Studio Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Agentic Studio, cena Agentic Studio wynosi 0.003455USD. Podaż w obiegu Agentic Studio (AGENTIC) wynosi 5.00M AGENTIC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $17,277.19 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -12.50% $ -0.000432 $ 0.004969 $ 0.003234

30 Dni -30.51% $ -0.001054 $ 0.004969 $ 0.003234 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Agentic Studio zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Agentic Studio osiągnął maksimum na poziomie $0.004969 i minimum na poziomie $0.003234 . Zanotowano zmianę ceny o -12.50% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AGENTIC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Agentic Studio o -30.51% , co odpowiada około $-0.001054 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AGENTIC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Agentic Studio (AGENTIC)? Moduł predykcji ceny Agentic Studio to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AGENTIC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Agentic Studio na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AGENTIC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Agentic Studio. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AGENTIC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AGENTIC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Agentic Studio.

Dlaczego prognoaza ceny AGENTIC jest ważna?

Prognozy cen AGENTIC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AGENTIC? Według Twoich prognoz AGENTIC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AGENTIC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Agentic Studio (AGENTIC), przewidywana cena AGENTIC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AGENTIC w 2026 roku? Cena 1 Agentic Studio (AGENTIC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AGENTIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AGENTIC w 2027 roku? Agentic Studio (AGENTIC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AGENTIC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AGENTIC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Agentic Studio (AGENTIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AGENTIC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Agentic Studio (AGENTIC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AGENTIC w 2030 roku? Cena 1 Agentic Studio (AGENTIC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz AGENTIC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AGENTIC na 2040 rok? Agentic Studio (AGENTIC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AGENTIC do 2040 roku.