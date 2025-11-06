GiełdaDEX+
Aktualna cena Agent Vilady TV to 0.01096457 USD. Śledź aktualizacje cen VILADY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VILADY łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 VILADY do USD:

$0.01096457
$0.01096457
+0.80%1D
mexc
USD
Agent Vilady TV (VILADY) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01075154
$ 0.01075154
Minimum 24h
$ 0.01129263
$ 0.01129263
Maksimum 24h

$ 0.01075154
$ 0.01075154

$ 0.01129263
$ 0.01129263

$ 0.01562303
$ 0.01562303

$ 0.01016191
$ 0.01016191

-1.10%

+0.84%

-11.16%

-11.16%

Aktualna cena Agent Vilady TV (VILADY) wynosi $0.01096457. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VILADY wahał się między $ 0.01075154 a $ 0.01129263, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VILADY w historii to $ 0.01562303, a najniższy to $ 0.01016191.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VILADY zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.84% w ciągu 24 godzin i o -11.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent Vilady TV (VILADY)

$ 109.50K
$ 109.50K

--
----

$ 109.50K
$ 109.50K

9.98M
9.98M 9.98M

9,984,767.010575062
9,984,767.010575062

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent Vilady TV wynosi $ 109.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VILADY w obiegu wynosi 9.98M, przy całkowitej podaży 9984767.010575062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 109.50K.

Historia ceny Agent Vilady TV (VILADY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Agent Vilady TV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Agent Vilady TV do USD wyniosła $ -0.0028704049.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Agent Vilady TV do USD wyniosła $ -0.0023598484.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Agent Vilady TV do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.84%
30 Dni$ -0.0028704049-26.17%
60 dni$ -0.0023598484-21.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Agent Vilady TV (VILADY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Agent Vilady TV (w USD)

Jaka będzie wartość Agent Vilady TV (VILADY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Agent Vilady TV (VILADY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Agent Vilady TV.

Sprawdź teraz prognozę ceny Agent Vilady TV!

VILADY na lokalne waluty

Tokenomika Agent Vilady TV (VILADY)

Zrozumienie tokenomiki Agent Vilady TV (VILADY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VILADYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Agent Vilady TV (VILADY)

Jaka jest dziś wartość Agent Vilady TV (VILADY)?
Aktualna cena VILADY w USD wynosi 0.01096457USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VILADY do USD?
Aktualna cena VILADY w USD wynosi $ 0.01096457. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Agent Vilady TV?
Kapitalizacja rynkowa dla VILADY wynosi $ 109.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VILADY w obiegu?
W obiegu VILADY znajduje się 9.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VILADY?
VILADY osiąga ATH w wysokości 0.01562303 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VILADY?
VILADY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01016191 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VILADY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VILADY wynosi -- USD.
Czy w tym roku VILADY pójdzie wyżej?
VILADY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VILADY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Agent Vilady TV (VILADY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$103,419.48

$3,391.04

$159.56

$0.9999

$1,477.99

$103,419.48

$3,391.04

$2.3277

$159.56

$1.0910

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03371

$0.2166

$0.000006377

$0.0000000315

$0.24891

$1.4767

