Informacje o cenie Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01075154 $ 0.01075154 $ 0.01075154 Minimum 24h $ 0.01129263 $ 0.01129263 $ 0.01129263 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01075154$ 0.01075154 $ 0.01075154 Maksimum 24h $ 0.01129263$ 0.01129263 $ 0.01129263 Historyczne maksimum $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Najniższa cena $ 0.01016191$ 0.01016191 $ 0.01016191 Zmiana ceny (1H) -1.10% Zmiana ceny (1D) +0.84% Zmiana ceny (7D) -11.16% Zmiana ceny (7D) -11.16%

Aktualna cena Agent Vilady TV (VILADY) wynosi $0.01096457. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VILADY wahał się między $ 0.01075154 a $ 0.01129263, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VILADY w historii to $ 0.01562303, a najniższy to $ 0.01016191.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VILADY zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.84% w ciągu 24 godzin i o -11.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent Vilady TV (VILADY)

Kapitalizacja rynkowa $ 109.50K$ 109.50K $ 109.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 109.50K$ 109.50K $ 109.50K Podaż w obiegu 9.98M 9.98M 9.98M Całkowita podaż 9,984,767.010575062 9,984,767.010575062 9,984,767.010575062

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent Vilady TV wynosi $ 109.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VILADY w obiegu wynosi 9.98M, przy całkowitej podaży 9984767.010575062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 109.50K.