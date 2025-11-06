Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Agent Vilady TV na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VILADY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.



Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Agent Vilady TV % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Agent Vilady TV na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Agent Vilady TV może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011040. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Agent Vilady TV może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011592. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VILADY na 2027 rok wyniesie $ 0.012172 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VILADY na 2028 rok wyniesie $ 0.012780 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VILADY w 2029 roku wyniesie $ 0.013419 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VILADY w 2030 roku wyniesie $ 0.014090 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Agent Vilady TV może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.022952. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Agent Vilady TV może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037386. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.011040 0.00%

2026 $ 0.011592 5.00%

2027 $ 0.012172 10.25%

2028 $ 0.012780 15.76%

2029 $ 0.013419 21.55%

2030 $ 0.014090 27.63%

2031 $ 0.014795 34.01%

2032 $ 0.015534 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.016311 47.75%

2034 $ 0.017127 55.13%

2035 $ 0.017983 62.89%

2036 $ 0.018882 71.03%

2037 $ 0.019826 79.59%

2038 $ 0.020818 88.56%

2039 $ 0.021859 97.99%

2040 $ 0.022952 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Agent Vilady TV na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.011040 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.011041 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.011050 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.011085 0.41% Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na dziś Przewidywana cena dla VILADY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.011040 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Agent Vilady TV (VILADY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VILADY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011041 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Agent Vilady TV (VILADY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VILADY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011050 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Agent Vilady TV (VILADY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VILADY wynosi $0.011085 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Agent Vilady TV Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 110.24K$ 110.24K $ 110.24K Podaż w obiegu 9.98M 9.98M 9.98M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VILADY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VILADY ma podaż w obiegu wynoszącą 9.98M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 110.24K. Zobacz na żywo cenę VILADY

Historyczna cena Agent Vilady TV Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Agent Vilady TV, cena Agent Vilady TV wynosi 0.011040USD. Podaż w obiegu Agent Vilady TV (VILADY) wynosi 9.98M VILADY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $110,236 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.00% $ 0.000217 $ 0.011292 $ 0.010823

7 D -10.87% $ -0.001200 $ 0.014927 $ 0.010513

30 Dni -25.66% $ -0.002833 $ 0.014927 $ 0.010513 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Agent Vilady TV zanotował zmianę ceny o $0.000217 , co stanowi 2.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Agent Vilady TV osiągnął maksimum na poziomie $0.014927 i minimum na poziomie $0.010513 . Zanotowano zmianę ceny o -10.87% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VILADY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Agent Vilady TV o -25.66% , co odpowiada około $-0.002833 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VILADY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Agent Vilady TV (VILADY)? Moduł predykcji ceny Agent Vilady TV to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VILADY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Agent Vilady TV na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VILADY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Agent Vilady TV. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VILADY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VILADY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Agent Vilady TV.

Dlaczego prognoaza ceny VILADY jest ważna?

Prognozy cen VILADY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

