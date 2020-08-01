Poznaj tokenomikę AGA (AGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AGA (AGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AGA (AGA) / Tokenomika / Tokenomika AGA (AGA) Odkryj kluczowe informacje o AGA (AGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AGA (AGA) Oficjalna strona internetowa: https://agatoken.com/ Biała księga: https://agatoken.com/wp-content/uploads/2020/08/AGA-TOKEN.pdf Kup AGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa AGA (AGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AGA (AGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 275.92K $ 275.92K $ 275.92K Całkowita podaż: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Podaż w obiegu: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 275.92K $ 275.92K $ 275.92K Historyczne maksimum: $ 8.4 $ 8.4 $ 8.4 Historyczne minimum: $ 0.00751913 $ 0.00751913 $ 0.00751913 Aktualna cena: $ 0.061456 $ 0.061456 $ 0.061456 Dowiedz się więcej o cenie AGA (AGA) Tokenomika AGA (AGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AGA (AGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGA tokenomikę, poznaj cenę tokena AGAna żywo! Prognoza ceny AGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGA? Nasza strona z prognozami cen AGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.