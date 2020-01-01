Poznaj tokenomikę Affi Network (AFFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AFFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Affi Network (AFFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AFFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Affi Network (AFFI) Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Oficjalna strona internetowa: https://affi.network/ Biała księga: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Kup AFFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Affi Network (AFFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Affi Network (AFFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.54K $ 14.54K $ 14.54K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 239.06K $ 239.06K $ 239.06K Historyczne maksimum: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Historyczne minimum: $ 0.00238997 $ 0.00238997 $ 0.00238997 Aktualna cena: $ 0.00239059 $ 0.00239059 $ 0.00239059 Dowiedz się więcej o cenie Affi Network (AFFI) Tokenomika Affi Network (AFFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Affi Network (AFFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AFFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AFFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAFFI tokenomikę, poznaj cenę tokena AFFIna żywo! Prognoza ceny AFFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AFFI? Nasza strona z prognozami cen AFFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AFFI już teraz! 