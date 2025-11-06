Informacje o cenie AdZilla (ADZILLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00024318 $ 0.00024318 $ 0.00024318 Minimum 24h $ 0.00026914 $ 0.00026914 $ 0.00026914 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00024318$ 0.00024318 $ 0.00024318 Maksimum 24h $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 Historyczne maksimum $ 0.00039142$ 0.00039142 $ 0.00039142 Najniższa cena $ 0.00011699$ 0.00011699 $ 0.00011699 Zmiana ceny (1H) -1.31% Zmiana ceny (1D) +5.34% Zmiana ceny (7D) -29.07% Zmiana ceny (7D) -29.07%

Aktualna cena AdZilla (ADZILLA) wynosi $0.00025972. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADZILLA wahał się między $ 0.00024318 a $ 0.00026914, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADZILLA w historii to $ 0.00039142, a najniższy to $ 0.00011699.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADZILLA zmieniły się o -1.31% w ciągu ostatniej godziny, o +5.34% w ciągu 24 godzin i o -29.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AdZilla (ADZILLA)

Kapitalizacja rynkowa $ 261.41K$ 261.41K $ 261.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 261.41K$ 261.41K $ 261.41K Podaż w obiegu 999.93M 999.93M 999.93M Całkowita podaż 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

Obecna kapitalizacja rynkowa AdZilla wynosi $ 261.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADZILLA w obiegu wynosi 999.93M, przy całkowitej podaży 999931599.874866. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 261.41K.