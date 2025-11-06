GiełdaDEX+
Aktualna cena AdZilla to 0.00025972 USD. Śledź aktualizacje cen ADZILLA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ADZILLA łatwo w MEXC już teraz.

Cena AdZilla (ADZILLA)

Aktualna cena 1 ADZILLA do USD:

mexc
AdZilla (ADZILLA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:05 (UTC+8)

Informacje o cenie AdZilla (ADZILLA) (USD)

Aktualna cena AdZilla (ADZILLA) wynosi $0.00025972. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ADZILLA wahał się między $ 0.00024318 a $ 0.00026914, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ADZILLA w historii to $ 0.00039142, a najniższy to $ 0.00011699.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ADZILLA zmieniły się o -1.31% w ciągu ostatniej godziny, o +5.34% w ciągu 24 godzin i o -29.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AdZilla (ADZILLA)

Obecna kapitalizacja rynkowa AdZilla wynosi $ 261.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ADZILLA w obiegu wynosi 999.93M, przy całkowitej podaży 999931599.874866. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 261.41K.

Historia ceny AdZilla (ADZILLA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AdZilla do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AdZilla do USD wyniosła $ +0.0000560860.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AdZilla do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AdZilla do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.34%
30 Dni$ +0.0000560860+21.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AdZilla (ADZILLA)

Prognoza ceny AdZilla (w USD)

Jaka będzie wartość AdZilla (ADZILLA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AdZilla (ADZILLA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AdZilla.

Sprawdź teraz prognozę ceny AdZilla!

ADZILLA na lokalne waluty

Tokenomika AdZilla (ADZILLA)

Zrozumienie tokenomiki AdZilla (ADZILLA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADZILLAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AdZilla (ADZILLA)

Jaka jest dziś wartość AdZilla (ADZILLA)?
Aktualna cena ADZILLA w USD wynosi 0.00025972USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ADZILLA do USD?
Aktualna cena ADZILLA w USD wynosi $ 0.00025972. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AdZilla?
Kapitalizacja rynkowa dla ADZILLA wynosi $ 261.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ADZILLA w obiegu?
W obiegu ADZILLA znajduje się 999.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ADZILLA?
ADZILLA osiąga ATH w wysokości 0.00039142 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ADZILLA?
ADZILLA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00011699 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ADZILLA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ADZILLA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ADZILLA pójdzie wyżej?
ADZILLA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ADZILLA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

