Aktualna cena ZKWASM to 0.03343 USD. Śledź aktualizacje cen ZKWASM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZKWASM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZKWASM

Informacje o cenie ZKWASM

Czym jest ZKWASM

Biała księga ZKWASM

Oficjalna strona internetowa ZKWASM

Tokenomika ZKWASM

Prognoza cen ZKWASM

Historia ZKWASM

Przewodnik zakupowy ZKWASM

Przelicznik ZKWASM-fiat

ZKWASM na spot

USDT-M Futures ZKWASM

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZKWASM

Cena ZKWASM(ZKWASM)

Aktualna cena 1 ZKWASM do USD:

$0.03343
$0.03343$0.03343
+3.30%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:44 (UTC+8)

Informacje o cenie ZKWASM (ZKWASM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03124
$ 0.03124$ 0.03124
Minimum 24h
$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643
Maksimum 24h

$ 0.03124
$ 0.03124$ 0.03124

$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643

--
----

--
----

-0.42%

+3.30%

-36.86%

-36.86%

Aktualna cena ZKWASM (ZKWASM) wynosi $ 0.03343. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZKWASM wahał się między $ 0.03124 a $ 0.03643, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZKWASM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZKWASM zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +3.30% w ciągu 24 godzin i o -36.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZKWASM (ZKWASM)

--
----

$ 88.61K
$ 88.61K$ 88.61K

$ 33.43M
$ 33.43M$ 33.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa ZKWASM wynosi --, przy $ 88.61K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZKWASM w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.43M.

Historia ceny ZKWASM (ZKWASM) – USD

Śledź zmiany ceny ZKWASM dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0010679+3.30%
30 Dni$ -0.03502-51.17%
60 dni$ -0.02084-38.41%
90 dni$ +0.00122+3.78%
Dzisiejsza zmiana ceny ZKWASM

DziśZKWASM odnotował zmianę $ +0.0010679 (+3.30%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ZKWASM

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03502 (-51.17%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ZKWASM

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ZKWASM o $ -0.02084(-38.41%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ZKWASM

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00122 (+3.78%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ZKWASM (ZKWASM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ZKWASM.

Co to jest ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ZKWASM. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ZKWASM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ZKWASM na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ZKWASM będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ZKWASM (w USD)

Jaka będzie wartość ZKWASM (ZKWASM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZKWASM (ZKWASM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZKWASM.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZKWASM!

Tokenomika ZKWASM (ZKWASM)

Zrozumienie tokenomiki ZKWASM (ZKWASM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZKWASMjuż teraz!

Jak kupić ZKWASM (ZKWASM)

Szukasz jak kupić ZKWASM? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ZKWASM na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ZKWASM na lokalne waluty

Zasoby ZKWASM

Aby lepiej zrozumieć ZKWASM, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ZKWASM
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ZKWASM

Jaka jest dziś wartość ZKWASM (ZKWASM)?
Aktualna cena ZKWASM w USD wynosi 0.03343USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZKWASM do USD?
Aktualna cena ZKWASM w USD wynosi $ 0.03343. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZKWASM?
Kapitalizacja rynkowa dla ZKWASM wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZKWASM w obiegu?
W obiegu ZKWASM znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZKWASM?
ZKWASM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZKWASM?
ZKWASM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZKWASM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZKWASM wynosi $ 88.61K USD.
Czy w tym roku ZKWASM pójdzie wyżej?
ZKWASM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZKWASM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:44 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

