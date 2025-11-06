Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) (USD)

Sprawdź prognozy cen ZKWASM na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ZKWASM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny ZKWASM na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ZKWASM może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03343. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ZKWASM może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.035101. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZKWASM na 2027 rok wyniesie $ 0.036856 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZKWASM na 2028 rok wyniesie $ 0.038699 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZKWASM w 2029 roku wyniesie $ 0.040634 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZKWASM w 2030 roku wyniesie $ 0.042666 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ZKWASM może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.069498. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ZKWASM może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.113205. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03343 0.00%

2026 $ 0.035101 5.00%

2027 $ 0.036856 10.25%

2028 $ 0.038699 15.76%

2029 $ 0.040634 21.55%

2030 $ 0.042666 27.63%

2031 $ 0.044799 34.01%

2032 $ 0.047039 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.049391 47.75%

2034 $ 0.051860 55.13%

2035 $ 0.054453 62.89%

2036 $ 0.057176 71.03%

2037 $ 0.060035 79.59%

2038 $ 0.063037 88.56%

2039 $ 0.066189 97.99%

2040 $ 0.069498 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ZKWASM na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03343 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.033434 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.033462 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.033567 0.41% Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na dziś Przewidywana cena dla ZKWASM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03343 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ZKWASM (ZKWASM) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ZKWASM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.033434 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ZKWASM (ZKWASM) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ZKWASM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.033462 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ZKWASM (ZKWASM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ZKWASM wynosi $0.033567 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ZKWASM Aktualna cena $ 0.03343$ 0.03343 $ 0.03343 Zmiana ceny (24H) +3.30% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ZKWASM to $ 0.03343. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.30%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 84.91K. Ponadto ZKWASM ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę ZKWASM

Historyczna cena ZKWASM Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ZKWASM, cena ZKWASM wynosi 0.03343USD. Podaż w obiegu ZKWASM (ZKWASM) wynosi 0.00 ZKWASM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.04% $ -0.001559 $ 0.03608 $ 0.03124

7 D -0.43% $ -0.02583 $ 0.06325 $ 0.03124

30 Dni -0.51% $ -0.034890 $ 0.07103 $ 0.03124 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ZKWASM zanotował zmianę ceny o $-0.001559 , co stanowi -0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ZKWASM osiągnął maksimum na poziomie $0.06325 i minimum na poziomie $0.03124 . Zanotowano zmianę ceny o -0.43% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ZKWASM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ZKWASM o -0.51% , co odpowiada około $-0.034890 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ZKWASM. Sprawdź pełną historię cen ZKWASM, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ZKWASM

Jak działa moduł przewidywania ceny ZKWASM (ZKWASM)? Moduł predykcji ceny ZKWASM to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ZKWASM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ZKWASM na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ZKWASM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ZKWASM. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ZKWASM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ZKWASM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ZKWASM.

Dlaczego prognoaza ceny ZKWASM jest ważna?

Prognozy cen ZKWASM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ZKWASM? Według Twoich prognoz ZKWASM osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ZKWASM na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ZKWASM (ZKWASM), przewidywana cena ZKWASM osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ZKWASM w 2026 roku? Cena 1 ZKWASM (ZKWASM) wynosi dziś $0.03343 . Według powyższego modułu prognoz ZKWASM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ZKWASM w 2027 roku? ZKWASM (ZKWASM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ZKWASM do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ZKWASM w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ZKWASM (ZKWASM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ZKWASM w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ZKWASM (ZKWASM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ZKWASM w 2030 roku? Cena 1 ZKWASM (ZKWASM) wynosi dziś $0.03343 . Według powyższego modułu prognoz ZKWASM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ZKWASM na 2040 rok? ZKWASM (ZKWASM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ZKWASM do 2040 roku. Zarejestruj się teraz