GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena YZY to 0.3826 USD. Śledź aktualizacje cen YZY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YZY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena YZY to 0.3826 USD. Śledź aktualizacje cen YZY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YZY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YZY

Informacje o cenie YZY

Czym jest YZY

Oficjalna strona internetowa YZY

Tokenomika YZY

Prognoza cen YZY

Historia YZY

Przewodnik zakupowy YZY

Przelicznik YZY-fiat

YZY na spot

USDT-M Futures YZY

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo YZY

Cena YZY(YZY)

Aktualna cena 1 YZY do USD:

$0.3831
$0.3831$0.3831
+0.10%1D
USD
YZY (YZY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:01 (UTC+8)

Informacje o cenie YZY (YZY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.3744
$ 0.3744$ 0.3744
Minimum 24h
$ 0.391
$ 0.391$ 0.391
Maksimum 24h

$ 0.3744
$ 0.3744$ 0.3744

$ 0.391
$ 0.391$ 0.391

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

+1.24%

+0.10%

-0.78%

-0.78%

Aktualna cena YZY (YZY) wynosi $ 0.3826. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YZY wahał się między $ 0.3744 a $ 0.391, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YZY w historii to $ 3.1581037257728988, a najniższy to $ 0.19323573050067985.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YZY zmieniły się o +1.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.10% w ciągu 24 godzin i o -0.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YZY (YZY)

No.280

$ 114.78M
$ 114.78M$ 114.78M

$ 60.21K
$ 60.21K$ 60.21K

$ 382.60M
$ 382.60M$ 382.60M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,713.860841
999,999,713.860841 999,999,713.860841

29.99%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa YZY wynosi $ 114.78M, przy $ 60.21K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YZY w obiegu wynosi 300.00M, przy całkowitej podaży 999999713.860841. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 382.60M.

Historia ceny YZY (YZY) – USD

Śledź zmiany ceny YZY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000383+0.10%
30 Dni$ -0.0352-8.43%
60 dni$ -0.109-22.18%
90 dni$ -0.1174-23.48%
Dzisiejsza zmiana ceny YZY

DziśYZY odnotował zmianę $ +0.000383 (+0.10%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny YZY

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0352 (-8.43%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny YZY

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę YZY o $ -0.109(-22.18%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny YZY

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1174 (-23.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe YZY (YZY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen YZY.

Co to jest YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w YZY. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu YZY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące YZY na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno YZY będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny YZY (w USD)

Jaka będzie wartość YZY (YZY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YZY (YZY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YZY.

Sprawdź teraz prognozę ceny YZY!

Tokenomika YZY (YZY)

Zrozumienie tokenomiki YZY (YZY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YZYjuż teraz!

Jak kupić YZY (YZY)

Szukasz jak kupić YZY? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić YZY na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

YZY na lokalne waluty

1 YZY(YZY) do VND
10,068.119
1 YZY(YZY) do AUD
A$0.585378
1 YZY(YZY) do GBP
0.290776
1 YZY(YZY) do EUR
0.329036
1 YZY(YZY) do USD
$0.3826
1 YZY(YZY) do MYR
RM1.599268
1 YZY(YZY) do TRY
16.10746
1 YZY(YZY) do JPY
¥58.5378
1 YZY(YZY) do ARS
ARS$555.294162
1 YZY(YZY) do RUB
31.120684
1 YZY(YZY) do INR
33.909838
1 YZY(YZY) do IDR
Rp6,376.664116
1 YZY(YZY) do PHP
22.51601
1 YZY(YZY) do EGP
￡E.18.139066
1 YZY(YZY) do BRL
R$2.050736
1 YZY(YZY) do CAD
C$0.539466
1 YZY(YZY) do BDT
46.623636
1 YZY(YZY) do NGN
552.0918
1 YZY(YZY) do COP
$1,471.53699
1 YZY(YZY) do ZAR
R.6.653414
1 YZY(YZY) do UAH
16.092156
1 YZY(YZY) do TZS
T.Sh.940.0482
1 YZY(YZY) do VES
Bs85.3198
1 YZY(YZY) do CLP
$361.1744
1 YZY(YZY) do PKR
Rs108.138064
1 YZY(YZY) do KZT
200.945346
1 YZY(YZY) do THB
฿12.41537
1 YZY(YZY) do TWD
NT$11.837644
1 YZY(YZY) do AED
د.إ1.404142
1 YZY(YZY) do CHF
Fr0.30608
1 YZY(YZY) do HKD
HK$2.972802
1 YZY(YZY) do AMD
֏146.36363
1 YZY(YZY) do MAD
.د.م3.562006
1 YZY(YZY) do MXN
$7.11636
1 YZY(YZY) do SAR
ريال1.43475
1 YZY(YZY) do ETB
Br58.660232
1 YZY(YZY) do KES
KSh49.447224
1 YZY(YZY) do JOD
د.أ0.2712634
1 YZY(YZY) do PLN
1.411794
1 YZY(YZY) do RON
лв1.687266
1 YZY(YZY) do SEK
kr3.65383
1 YZY(YZY) do BGN
лв0.65042
1 YZY(YZY) do HUF
Ft128.645424
1 YZY(YZY) do CZK
8.103468
1 YZY(YZY) do KWD
د.ك0.1174582
1 YZY(YZY) do ILS
1.24345
1 YZY(YZY) do BOB
Bs2.63994
1 YZY(YZY) do AZN
0.65042
1 YZY(YZY) do TJS
SM3.53905
1 YZY(YZY) do GEL
1.036846
1 YZY(YZY) do AOA
Kz350.36595
1 YZY(YZY) do BHD
.د.ب0.1438576
1 YZY(YZY) do BMD
$0.3826
1 YZY(YZY) do DKK
kr2.479248
1 YZY(YZY) do HNL
L10.085336
1 YZY(YZY) do MUR
17.607252
1 YZY(YZY) do NAD
$6.65724
1 YZY(YZY) do NOK
kr3.90252
1 YZY(YZY) do NZD
$0.673376
1 YZY(YZY) do PAB
B/.0.3826
1 YZY(YZY) do PGK
K1.62605
1 YZY(YZY) do QAR
ر.ق1.392664
1 YZY(YZY) do RSD
дин.38.979288
1 YZY(YZY) do UZS
soʻm4,554.761176
1 YZY(YZY) do ALL
L32.153704
1 YZY(YZY) do ANG
ƒ0.684854
1 YZY(YZY) do AWG
ƒ0.68868
1 YZY(YZY) do BBD
$0.7652
1 YZY(YZY) do BAM
KM0.65042
1 YZY(YZY) do BIF
Fr1,128.2874
1 YZY(YZY) do BND
$0.49738
1 YZY(YZY) do BSD
$0.3826
1 YZY(YZY) do JMD
$61.57947
1 YZY(YZY) do KHR
1,536.544556
1 YZY(YZY) do KMF
Fr162.9876
1 YZY(YZY) do LAK
8,317.391138
1 YZY(YZY) do LKR
රු116.536134
1 YZY(YZY) do MDL
L6.52333
1 YZY(YZY) do MGA
Ar1,723.4217
1 YZY(YZY) do MOP
P3.0608
1 YZY(YZY) do MVR
5.89204
1 YZY(YZY) do MWK
MK664.235686
1 YZY(YZY) do MZN
MT24.46727
1 YZY(YZY) do NPR
रु54.306244
1 YZY(YZY) do PYG
2,713.3992
1 YZY(YZY) do RWF
Fr555.9178
1 YZY(YZY) do SBD
$3.144972
1 YZY(YZY) do SCR
5.245446
1 YZY(YZY) do SRD
$14.74923
1 YZY(YZY) do SVC
$3.343924
1 YZY(YZY) do SZL
L6.680196
1 YZY(YZY) do TMT
m1.3391
1 YZY(YZY) do TND
د.ت1.1336438
1 YZY(YZY) do TTD
$2.590202
1 YZY(YZY) do UGX
Sh1,337.5696
1 YZY(YZY) do XAF
Fr218.082
1 YZY(YZY) do XCD
$1.03302
1 YZY(YZY) do XOF
Fr218.082
1 YZY(YZY) do XPF
Fr39.4078
1 YZY(YZY) do BWP
P5.161274
1 YZY(YZY) do BZD
$0.769026
1 YZY(YZY) do CVE
$36.771686
1 YZY(YZY) do DJF
Fr67.7202
1 YZY(YZY) do DOP
$24.555268
1 YZY(YZY) do DZD
د.ج50.032602
1 YZY(YZY) do FJD
$0.872328
1 YZY(YZY) do GNF
Fr3,326.707
1 YZY(YZY) do GTQ
Q2.930716
1 YZY(YZY) do GYD
$80.024616
1 YZY(YZY) do ISK
kr48.5902

Zasoby YZY

Aby lepiej zrozumieć YZY, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa YZY
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące YZY

Jaka jest dziś wartość YZY (YZY)?
Aktualna cena YZY w USD wynosi 0.3826USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YZY do USD?
Aktualna cena YZY w USD wynosi $ 0.3826. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YZY?
Kapitalizacja rynkowa dla YZY wynosi $ 114.78M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YZY w obiegu?
W obiegu YZY znajduje się 300.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YZY?
YZY osiąga ATH w wysokości 3.1581037257728988 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YZY?
YZY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.19323573050067985 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YZY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YZY wynosi $ 60.21K USD.
Czy w tym roku YZY pójdzie wyżej?
YZY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YZY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe YZY (YZY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator YZY do USD

Kwota

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3826 USD

Handluj YZY

YZY/USDT
$0.3831
$0.3831$0.3831
0.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,467.98
$103,467.98$103,467.98

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.33
$3,422.33$3,422.33

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.66
$161.66$161.66

+0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,467.98
$103,467.98$103,467.98

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.33
$3,422.33$3,422.33

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.66
$161.66$161.66

+0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3773
$2.3773$2.3773

+4.43%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1171
$1.1171$1.1171

+2.93%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03622
$0.03622$0.03622

+44.88%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010931
$0.000010931$0.000010931

+478.97%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1992
$0.1992$0.1992

+298.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4246
$1.4246$1.4246

+75.61%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01777
$0.01777$0.01777

+42.16%