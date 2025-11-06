Prognoza ceny YZY (YZY) (USD)

Prognoza ceny YZY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny YZY (YZY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy YZY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.3797. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy YZY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.398685. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YZY na 2027 rok wyniesie $ 0.418619 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YZY na 2028 rok wyniesie $ 0.439550 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YZY w 2029 roku wyniesie $ 0.461527 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YZY w 2030 roku wyniesie $ 0.484604 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena YZY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.789369. Prognoza ceny YZY (YZY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena YZY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.2857.

2026 $ 0.398685 5.00%

2027 $ 0.418619 10.25%

2028 $ 0.439550 15.76%

2029 $ 0.461527 21.55%

2030 $ 0.484604 27.63%

2031 $ 0.508834 34.01%

2032 $ 0.534276 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.560989 47.75%

2034 $ 0.589039 55.13%

2035 $ 0.618491 62.89%

2036 $ 0.649415 71.03%

2037 $ 0.681886 79.59%

2038 $ 0.715980 88.56%

2039 $ 0.751780 97.99%

2040 $ 0.789369 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny YZY na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.3797 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.379752 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.380064 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.381260 0.41% Prognoza ceny YZY (YZY) na dziś Przewidywana cena dla YZY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.3797 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny YZY (YZY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YZY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.379752 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa YZY (YZY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YZY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.380064 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa YZY (YZY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YZY wynosi $0.381260 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen YZY Aktualna cena $ 0.3797$ 0.3797 $ 0.3797 Zmiana ceny (24H) -0.77% Kapitalizacja rynkowa $ 113.91M$ 113.91M $ 113.91M Podaż w obiegu 300.00M 300.00M 300.00M Wolumen (24H) $ 60.29K$ 60.29K $ 60.29K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YZY to $ 0.3797. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.78%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 60.29K. Ponadto YZY ma podaż w obiegu wynoszącą 300.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 113.91M. Zobacz na żywo cenę YZY

Historyczna cena YZY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami YZY, cena YZY wynosi 0.3797USD. Podaż w obiegu YZY (YZY) wynosi 0.00 YZY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $113.91M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.003299 $ 0.39 $ 0.3744

7 D -0.00% $ -0.001900 $ 0.4056 $ 0.3646

30 Dni -0.10% $ -0.043300 $ 0.4469 $ 0.1657 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin YZY zanotował zmianę ceny o $0.003299 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs YZY osiągnął maksimum na poziomie $0.4056 i minimum na poziomie $0.3646 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YZY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana YZY o -0.10% , co odpowiada około $-0.043300 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YZY. Sprawdź pełną historię cen YZY, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen YZY

Jak działa moduł przewidywania ceny YZY (YZY)? Moduł predykcji ceny YZY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YZY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania YZY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YZY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę YZY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YZY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YZY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał YZY.

Dlaczego prognoaza ceny YZY jest ważna?

Prognozy cen YZY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YZY? Według Twoich prognoz YZY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YZY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny YZY (YZY), przewidywana cena YZY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YZY w 2026 roku? Cena 1 YZY (YZY) wynosi dziś $0.3797 . Według powyższego modułu prognoz YZY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YZY w 2027 roku? YZY (YZY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YZY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YZY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, YZY (YZY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YZY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, YZY (YZY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YZY w 2030 roku? Cena 1 YZY (YZY) wynosi dziś $0.3797 . Według powyższego modułu prognoz YZY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YZY na 2040 rok? YZY (YZY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YZY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz