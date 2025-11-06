GiełdaDEX+
Aktualna cena YURU COIN to 0.7217 USD. Śledź aktualizacje cen YURU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YURU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YURU

Informacje o cenie YURU

Czym jest YURU

Biała księga YURU

Oficjalna strona internetowa YURU

Tokenomika YURU

Prognoza cen YURU

Historia YURU

Przewodnik zakupowy YURU

Przelicznik YURU-fiat

YURU na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo YURU COIN

Cena YURU COIN(YURU)

Aktualna cena 1 YURU do USD:

$0.7221
$0.7221$0.7221
+1.13%1D
USD
YURU COIN (YURU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:55:45 (UTC+8)

Informacje o cenie YURU COIN (YURU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.705
$ 0.705$ 0.705
Minimum 24h
$ 0.7384
$ 0.7384$ 0.7384
Maksimum 24h

$ 0.705
$ 0.705$ 0.705

$ 0.7384
$ 0.7384$ 0.7384

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.05%

+1.13%

-11.83%

-11.83%

Aktualna cena YURU COIN (YURU) wynosi $ 0.7217. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YURU wahał się między $ 0.705 a $ 0.7384, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YURU w historii to $ 0.5789586277522937, a najniższy to $ 0.346206572110043.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YURU zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.13% w ciągu 24 godzin i o -11.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 16.15K
$ 16.15K$ 16.15K

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa YURU COIN wynosi --, przy $ 16.15K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YURU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.22M.

Historia ceny YURU COIN (YURU) – USD

Śledź zmiany ceny YURU COIN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.008069+1.13%
30 Dni$ -0.2478-25.56%
60 dni$ -0.3515-32.76%
90 dni$ -0.3091-29.99%
Dzisiejsza zmiana ceny YURU COIN

DziśYURU odnotował zmianę $ +0.008069 (+1.13%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny YURU COIN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.2478 (-25.56%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny YURU COIN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę YURU o $ -0.3515(-32.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny YURU COIN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.3091 (-29.99%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe YURU COIN (YURU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen YURU COIN.

Co to jest YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w YURU COIN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu YURU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące YURU COIN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno YURU COIN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny YURU COIN (w USD)

Jaka będzie wartość YURU COIN (YURU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YURU COIN (YURU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YURU COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny YURU COIN!

Tokenomika YURU COIN (YURU)

Zrozumienie tokenomiki YURU COIN (YURU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YURUjuż teraz!

Jak kupić YURU COIN (YURU)

Szukasz jak kupić YURU COIN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić YURU COIN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby YURU COIN

Aby lepiej zrozumieć YURU COIN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa YURU COIN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące YURU COIN

Jaka jest dziś wartość YURU COIN (YURU)?
Aktualna cena YURU w USD wynosi 0.7217USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YURU do USD?
Aktualna cena YURU w USD wynosi $ 0.7217. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YURU COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla YURU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YURU w obiegu?
W obiegu YURU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YURU?
YURU osiąga ATH w wysokości 0.5789586277522937 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YURU?
YURU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.346206572110043 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YURU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YURU wynosi $ 16.15K USD.
Czy w tym roku YURU pójdzie wyżej?
YURU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YURU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe YURU COIN (YURU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator YURU do USD

Kwota

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.7217 USD

Handluj YURU

YURU/USDT
$0.7221
$0.7221$0.7221
+1.12%

