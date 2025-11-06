Co to jest YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation. YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Tokenomika YURU COIN (YURU)

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące YURU COIN Jaka jest dziś wartość YURU COIN (YURU)? Aktualna cena YURU w USD wynosi 0.7217USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena YURU do USD? $ 0.7217 . Sprawdź Aktualna cena YURU w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa YURU COIN? Kapitalizacja rynkowa dla YURU wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż YURU w obiegu? W obiegu YURU znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YURU? YURU osiąga ATH w wysokości 0.5789586277522937 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YURU? YURU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.346206572110043 USD . Jaki jest wolumen obrotu YURU? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YURU wynosi $ 16.15K USD . Czy w tym roku YURU pójdzie wyżej? YURU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YURU , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe YURU COIN (YURU)

