Prognoza ceny YURU COIN (YURU) (USD)

Sprawdź prognozy cen YURU COIN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YURU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę YURU COIN % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.7087 $0.7087 $0.7087 -0.74% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny YURU COIN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy YURU COIN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.7087. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy YURU COIN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.744135. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YURU na 2027 rok wyniesie $ 0.781341 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YURU na 2028 rok wyniesie $ 0.820408 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YURU w 2029 roku wyniesie $ 0.861429 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YURU w 2030 roku wyniesie $ 0.904500 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena YURU COIN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.4733. Prognoza ceny YURU COIN (YURU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena YURU COIN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.3999.

Bieżące statystyki cen YURU COIN Aktualna cena $ 0.7087$ 0.7087 $ 0.7087 Zmiana ceny (24H) -0.74% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 12.77K$ 12.77K $ 12.77K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YURU to $ 0.7087. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.74%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 12.77K. Ponadto YURU ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę YURU

Jak kupić YURU COIN (YURU) Próbujesz kupić YURU? Teraz możesz kupować YURU za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić YURU COIN i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić YURU teraz

Historyczna cena YURU COIN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami YURU COIN, cena YURU COIN wynosi 0.7082USD. Podaż w obiegu YURU COIN (YURU) wynosi 0.00 YURU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.004299 $ 0.7281 $ 0.705

7 D -0.11% $ -0.0958 $ 0.8126 $ 0.705

30 Dni -0.26% $ -0.262 $ 0.9705 $ 0.705 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin YURU COIN zanotował zmianę ceny o $-0.004299 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs YURU COIN osiągnął maksimum na poziomie $0.8126 i minimum na poziomie $0.705 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YURU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana YURU COIN o -0.26% , co odpowiada około $-0.262 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YURU. Sprawdź pełną historię cen YURU COIN, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen YURU

Jak działa moduł przewidywania ceny YURU COIN (YURU)? Moduł predykcji ceny YURU COIN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YURU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania YURU COIN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YURU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę YURU COIN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YURU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YURU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał YURU COIN.

Dlaczego prognoaza ceny YURU jest ważna?

Prognozy cen YURU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YURU? Według Twoich prognoz YURU osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YURU na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny YURU COIN (YURU), przewidywana cena YURU osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YURU w 2026 roku? Cena 1 YURU COIN (YURU) wynosi dziś $0.7087 . Według powyższego modułu prognoz YURU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YURU w 2027 roku? YURU COIN (YURU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YURU do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YURU w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, YURU COIN (YURU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YURU w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, YURU COIN (YURU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YURU w 2030 roku? Cena 1 YURU COIN (YURU) wynosi dziś $0.7087 . Według powyższego modułu prognoz YURU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YURU na 2040 rok? YURU COIN (YURU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YURU do 2040 roku.